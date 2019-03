13 | 23

Burak Yılmaz, eğitim sürecinin zorluğundan bahsetti.

Metrelerce yükseklikten iple türbinden aşağı indiklerini ve her türlü ihtimali düşünerek eğitim aldıklarını vurgulayan Yılmaz, "Sonuçta çalıştığımız enerji sektörü. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yerden 100 metre yükseklikte başınıza gelen her olayla tek başınıza mücadele etmeniz lazım. Biz de bu eğitimleri alıyoruz." diye konuştu.