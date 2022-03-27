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Haberler Gündem Rüzgar etkisi! Havalanan şemsiye ile sürüklendi
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Amasya'da hal çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklendi

Amasya'da korkutan anlar yaşandı. Kentte bir hal çalışanının şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklenmesi kameraya yansıdı

Rüzgar etkisi! Havalanan şemsiye ile sürüklendi
Rüzgar etkisi! Havalanan şemsiye ile sürüklendi
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AA

Amasya Sebze Halinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ayaklarında ağırlık olan büyük şemsiyenin sürüklendiğini gören personel Murat Çopuroğlu (54), peşinden koşturup yakaladı.

AA'da yer alan habere göre ağırlıkların üzerine çıktığı şemsiye ile bir süre sürüklenen Çopuroğlu, mekanizmayı devirerek hareket etmesini engelledi.

"ANCAK DEVİREREK DURDURABİLDİM"

Çopuroğlu, "Baktım şemsiye gidiyor, hiç düşünmeden koştum peşinden, halat kolunu çevirerek şemsiyeyi katlamaya çalıştım ancak olmadı, ancak devirerek durdurdum." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın bir benzeri, 2019 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanmıştı. Bir hal esnafının, şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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