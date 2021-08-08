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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN ÖLÜM! Son dakika: Rüzgarda savrulan tabela başına çarptı! - Haberler
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Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentin Alanya ilçesinde rüzgarda savrulan tabelanın başına isabet etmesi sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ŞOKE EDEN ÖLÜM! Son dakika: Rüzgarda savrulan tabela başına çarptı! - Haberler
Rüzgarda savrulan tabela başına çarptı!
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AA

İlçede bir restorana ait yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tabela, rüzgarın etkisiyle savrularak kaldırımda ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin (45) başına çarptı.

AA'nın haberine göre, ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Menki, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

Evli ve bir çocuk annesi Menki'nin naaşının Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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