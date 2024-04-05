Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Ruzy Gallery'de çocuklarla sanat buluşması

        Ruzy Gallery'de çocuklarla sanat buluşması

        Ruzy Gallery, Müze Müze Geziyoruz etkinliği kapsamında çocukları ağırladı. Farklı yaş grubundaki çocuklar, sanat eğitmeni Emel Niğdeli ile birlikte sanatçı Ahmet Güneştekin'in Uyandığımız Çağ adlı sergisini gezerek eserleri inceledi. Çocuklar, Güneştekin'in eserlerinden ilham alarak kendi resimlerini de çizdiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarla sanat buluşması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şubat ayında usta sanatçı Ahmet Güneştekin’in Uyandığımız Çağ başlıklı solo sergisiyle açılan Ruzy Gallery, bu kez 5-14 yaş aralığındaki çocukları Müze Müze Geziyoruz etkinliğiyle sanatla buluşturdu.

        Sanat eğitmeni Emel Niğdeli'nin rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, sanatçı Ahmet Güneştekin'in Uyandığımız Çağ başlıklı sergisini gezerek çağdaş sanatla buluştu.

        Emel Niğdeli - Esra Çevik
        Emel Niğdeli - Esra Çevik

        Sanat eğitmeni Niğdeli, çocuklara sanatçının eserlerinde işlediği temaları ve kullandığı teknikleri anlattı.

        REKLAM

        Sergiyi gezen çocuklar, Güneştekin'in eserlerini inceleyerek yorumlama imkanı buldu.

        Çocuklar sanatçının eserlerinde kullandığı renkleri, sembolleri ve teknikleri keşfederken, Güneştekin’in eserlerinden ilham alarak kendi resimlerini de çizdiler.

        Ruzy Gallery’nin kurucusu Esra Çevik, etkinlikle birlikte çocukları sanatla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek "Çocukların sanatla iç içe büyümesi, yaratıcılıklarını ve sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri açısından çok önemli. Bu tür etkinliklerle çocuklara sanatın keyfini ve önemini aşılamak istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri, çocukların hayal güçlerini desteklemeye ve yaratıcılıklarını artırmaya yönelik farklı sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ruzy Gallery
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!