Ruzy Gallery'de çocuklarla sanat buluşması

Şubat ayında usta sanatçı Ahmet Güneştekin’in Uyandığımız Çağ başlıklı solo sergisiyle açılan Ruzy Gallery, bu kez 5-14 yaş aralığındaki çocukları Müze Müze Geziyoruz etkinliğiyle sanatla buluşturdu.

Sanat eğitmeni Emel Niğdeli'nin rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, sanatçı Ahmet Güneştekin'in Uyandığımız Çağ başlıklı sergisini gezerek çağdaş sanatla buluştu.

Emel Niğdeli - Esra Çevik

Sanat eğitmeni Niğdeli, çocuklara sanatçının eserlerinde işlediği temaları ve kullandığı teknikleri anlattı.

Sergiyi gezen çocuklar, Güneştekin'in eserlerini inceleyerek yorumlama imkanı buldu.

Çocuklar sanatçının eserlerinde kullandığı renkleri, sembolleri ve teknikleri keşfederken, Güneştekin’in eserlerinden ilham alarak kendi resimlerini de çizdiler.

Ruzy Gallery’nin kurucusu Esra Çevik, etkinlikle birlikte çocukları sanatla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek "Çocukların sanatla iç içe büyümesi, yaratıcılıklarını ve sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri açısından çok önemli. Bu tür etkinliklerle çocuklara sanatın keyfini ve önemini aşılamak istiyoruz" diye konuştu.

Galeri, çocukların hayal güçlerini desteklemeye ve yaratıcılıklarını artırmaya yönelik farklı sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edecek.