Ryan Gosling kırmızı halıda tanınmaz halde

İlk kez 1994'te yayınlanan 'Beavis ve Butt-head' adlı çizgi dizide sosyal açıdan garip, rock/metal seven iki genç suçlu Beavis ve Butt-head'in hikâyeleri anlatılıyordu.

43 yaşındaki Ryan Gosling'in 1990'lardan ilham alan görünümüne, her ikisi de tamamen protez makyajlı olan 44 yaşındaki komedyen Mikey Day eşlik etti.