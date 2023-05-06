Ş ile Başlayan Erkek İsimleri
Bebeğiniz için en güzel ve en anlamlı ismi bulmak istiyorsanız Ş ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine mutlaka göz atın.
Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Şaban: Ramazandan önce gelen ay
Şadan: Sevinçli
Şadi: Sevinç, mutluluk
Şafak: Güneş doğmadan önce ufukta görülen ışık, aydınlık
Şah: Hükümdar
Şahan: Şahin
Şahap: Akan yıldız, kıvılcım
Şahbey: Üstün nitelikli, saygın, yüce
Şahdar: Dallı, budaklı ağaç.
Şahin: Küçük kuşlarla beslenen yırtıcı bir kuş sınıfı
Şahsuvar: İyi ata binen yiğit
Şaik: İstekli, hevesli olan
Şair: Şiir yazan, ozan
Şakir: Durumundan memnun olan, şükreden
Şamil: İçine alan, kapsayan
Şanal: Adın her yanda duyulsun anlamında
Şanalp: Ünlü yiğit
Şaner: Ünlü kişi
Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver
Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın anlamında
Şefi: Şefaat eden
Şefik: Şefkatli, acıması olan
Şefkat: Sevecenlik ve sevgi duygusu
Şehim: Akıllı ve kurnaz yiğit
Şehinşah: Şahların şahı, en büyük hükümdar
Şehlevent: Leventlerin şahı, boylu poslu, canlı, yakışıklı
Şehmuz: Hükümdar soyuna mensup
Şekib: Sabır, tahammüllü, dayanıklı olan
Şekibe: Sabırlı, dayanıklı
Şekür: Şükreden, şükredici
Şemsettin: Dinin güneşi
Şemsi: Güneşle ilgili
Şenay: Parlak ay
Şencan: Neşeli ve cana yakın
Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
Şengül: Neşeli ve gül gibi kimse
Şengün: Neşeli gün; ve güneş gibi kimse
Şeniz: Neşeliyiz anlamında
Şenol: Her zaman neşeli ol
Şensal: Neşeni çevrene yay, herkes neşelensin.
Şensoy: Soyu şen olan
Şentürk: Neşeli ve mutlu Türk
Şerafettin: Dinlerin en şereflisi
Şeref: İyi ahlak ve faziletten doğan manevi güç
Şerif: Şerefli, temiz
Şevket: Büyüklük
Şevki: Güçle, şevkle ilgili
Şinas: Anlayan, tanıyan, bilen
Şinasi: Anlamakla ilgili
Şiran: Kaleler, hisarlar
Şiraz: Türk müziğinde eski bir makam
Şirzat: Aslan gibi güçlü kişi
Şiyar: Duyarlı, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan kişi
Şükran: Gönül borcu, minnettarlık
Şükrü: Şükür ve minnettarlık anlamında
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