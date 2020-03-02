Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Türkiye Süper Ligi'nin resmi yayıncısı Digiturk'ün ve çatı şirketi beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ve Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'ın Doha kentinde bulunan beIN Media Group'un merkez üssünde Türk gazetecilerle bir araya geldi. Saad Saleh Al-Hudaifi önemli açıklamalar yaptı.

Saad Saleh Al-Hudaifi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GALATASARAY'DAN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

"Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00'da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek."

"GÜNDÜZ MAÇLARINA SICAK BAKIYORUZ"

"beIN Medya Grup&Digitürk büyük takımların gündüz maçı oynamasına da sıcak bakıyor ancak ne TFF’nin ne de büyük takımların saat 13.00’te oynanacak maçlara sıcak bakmaması nedeniyle, bu proje bu sezon rafa kalktı ve uygulanamadı"

FİKSTÜR VE FENERBAHÇE

"Bize göre, spor ekonomisinin gelişmesi için büyük kulüplerin en fazla izleyici çeken gün ve saatlerde maçlarını oynamasına ihtiyaç var. Dolayısıyla büyük takımların maçlarını Cuma dahil hafta sonu oynamasını çok önemsiyoruz. Avrupa Kupaları'nda mücadele eden büyük takımların Cuma günü maç yapmasına da sıcak bakıyoruz. Cuma-cumartesi-pazar izleyicilerden en çok ilgi gören günler olmasına rağmen Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısında bazı maçlarını Pazartesi günü oynamış olması, bizim beklentimizi karşılamadı. Fikstürün sezon sonuna dek kalan bölümünün henüz açıklanmamasının nedeni ise Başakşehir’in Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmesi. Yayıncı kuruluş olarak biz, Avrupa’da devam eden takımların fikstür taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz"

"YOUTUBE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"beIN SPORTS’un özet. vb. içeriklerinin sosyal medya ve YouTube’da kısıtlı şekilde paylaşılmasının Youtube ile gelir paylaşımı konusunda henüz anlaşmaya varılamamasından dolayı kaynaklanıyor. Kısa sürede yapılacak yeni görüşmeyle bu sorunu çözüme kavuşturmayı ve içeriklerin Youtube’da daha çeşitli şekilde paylaşmayı hedefliyoruz."

"KORSAN TÜRK FUTBOL MARKASINA ZARAR VERİYOR"

"Yayıncı kuruluşun en önemli şikayeti ise illegal yayınlarla mücadele konusunda yeterli desteğin sağlanamaması… Bu konuda topyekün mücadele açısından Türkiye’nin yeterli çabayı göstermediğini ifade eden yayıncı kuruluş yöneticisi, bu durumun yayıncı kuruluştan daha çok Türk futbol markasına zarar verdiğini söyledi."

"EN BASİT KONULARDA BİLE TFF İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAMIYORUZ"

"En basit konularda bile TFF ile olması gereken düzeyde iş birliği yapamıyoruz. Yaklaşık 110 milyon dolarlık teminat mektubumuz iade edilmiyor. 4 Mayıs’ta TFF ile masaya oturacağız. Bizim sorduğumuz sorular çok basit: Neden teminat mektubumuz verilmedi, ligin sponsoru neden yok ve neden hâlâ korsanla ilgili adım atılmadı"

"Uluslararası doğrudan yatırım kulüplere değer katabilir. Kişisel görüşüm, kulüplerin doğrudan yatırımcıya ihtiyacı olduğu yönünde. Sadece Katarlı ya da Çinli yatırımcıların değil farklı ülkelerden uluslararası yatırımcıların Türk kulüplerine yatırım yapmakla ilgilenebileceğine inanıyorum. Bu neden olmasın? Bu tür yatırımlar, kulüpler için değer yaratmak açısından önemli. Üstelik böyle bir yatırımcının takımlara çok önemli isimleri transfer etme imkanı da olabilir"