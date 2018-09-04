Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarına devam ederken, balıklarla ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirdi.

Aksoy, bu paylaşımına "Bayılırdım denizde balıkları beslemeye, fakat bugün öğrendim ki balıkları besleyerek onlara iyilik yaptığımızı zannederken aslında onlara zarar veriyoruz, kendi yaşam alanlarında kendi buldukları besinlerle (yosun, başka canlılar vs.) beslenmeleri lazım, hele ekmek onlara çok zararlı. Az önce gördüğünüz fotoda balıkları son kez beslemiş oldum bugün öğrendiklerimden sonra. Ne olur hepimiz bu konuda duyarlı olalım, doğal alanlarında yaşayan balıkları beslemeyelim, yaşam döngülerine müdahale etmeyelim" notunu düştü.





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