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Sabahat Akkiraz nereli ve kaç yaşında? Sabahat Akkiraz kimdir?

Sabahat Akkiraz nereli? Sorusu İbo Show'a konuk olması nedeniyle gündemde. Gerçek adı olan Sabahat Akkiray'dır ve müzisyen kimliğinin yanı sıra bir dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Peki, Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

Sabahat Akkiraz nereli ve kaç yaşında? Sabahat Akkiraz kimdir?

İbo Show konuklarından Sabahat Akkiraz merak ediliyor. Türk halk müziği sanatçısı, siyasetçi ve milletvekilidir. 24. Dönem TBMM seçimleri'nde İstanbul 3. bölgeden CHP milletvekili seçilmiştir. Peki, Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz nereli ve kaç yaşında? İşte Sabahat Akkiraz biyografisi...

SABAHAT AKKİRAZ KİMDİR?

Sabahat Akkiraz kimliğinde 6 Şubat 1955 yılında Sivas'ta doğmuş gözükse de; 1957 yılında Mersin'de doğduğunu belirtmiştir. Babası Sivas, Kangal, annesi Malatya, Arguvanlıdır. Baba adı Hıdır, anne adı Zülfü Siyah'tır. Müzik eğitimine aile içinde başladı. Sivas'ın Kangal ilçesi Yaylacık köyünde doğmuştur. Çocukluk yıllarında, ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve orta okulu bu ülkede bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında Şafak Söktü adını taşıyan profesyonel anlamda ilk albümünü çıkardı. İlerleyen yıllar içinde Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalıştı.

1990'da ilk uluslararası davetini alarak Hollanda'ya gitti ve önemli projelerde yer aldı. Fransa'da verdiği konserlerin yankısı büyük oldu ve Mezzo TV yaşamını konu alan bir belgesel hazırladı. Hollanda, Brezilya, Almanya, İsveç, Fas, Malezya, Norveç, İspanya, Meksika gibi pek çok ülkede ünlü müzisyenlerle birlikte önemli konser salonlarında türkü söyledi. Eserleri dünya müzik sıralamalarında ilkler arasına girdi. Külliyat albümü 16 ülkede basıldı ve elektronik müzikle harmanlanmış en iyi Anadolu müziği olarak kabul edildi. 13 diskografi çalışması ve 22 toplama albümü yayınlandı. Besteleri ve derlemeleri bulunmaktadır. 2000 yılında Fransa'da Yılın En İyi Etnik Müzik Sanatçısı seçildi. 2005 yılında Altın Plak, 2008 yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış, 2010 yılında ise Altın Kelebek ödüllerini aldı.

Çok özgün kabul edilen ses tonu sayesinde dünya üzerinde etnik müziğin en iyi tanınan isimlerinden biri olmasını sağladı. Pek çok kez ülke dışında konserlere katıldı, yabancı albümlerde çalışmaları ve derlemeleriyle yer aldı. Batı müziğine verdiği önemi konserlerine de yansıttı.

Orta düzeyde Almanca bilen Akkiraz, bekârdır.

Soma Faciası sonrası, tepki vermek amacıyla vekillikten istifa dilekçesini Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu açıklamıştır.

ALBÜMLERİ

Gül Yüzlü Sevdiğim (1982)
Şafak Söktü (1983)
İnsana Muhabet Duyalı (1984)
Bir Gerçeğe Bel Bağladım (1985)
Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz (1986)
Fazilet (1988)
Deli Gönül - Bu Sene (1989)
Bendeki Yaralar (1990)
Yalan Dünya (1992)
Dostların Anısına (1993)
Dağlar Kardeşimi Geri Verin (1994)
Yiğit İnsanların Türküleri (1996)
Türkülerle Gide Gide (1997)
Yüreğimin Sesi (1999)
Deli Derviş (2000)
Chante Alevite/ Alawite Singing - Long Distance (2001)
Lamekan (2002)
Konserler (2002)
Kaygusuz (2003)
Seyran (2006)
Külliyat (2006) (Orient Expressions'la birlikte)
Türkü Hayattır (2007)
Birlikte Türküler Söylüyoruz (2008) (Mustafa Özarslan'la birlikte)
Dillerdeki Türküler (2010)
Yine mi Figan Var Dostların Anısına ... (2010)
Seçmeler (2011)
Turap (2014)
Sabahat Akkiraz & Dostları 47 (2017)

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