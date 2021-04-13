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Çarpıcı açıklama! Prof.Dr.Şener: Sabıkalı varyant nedeniyle tablo daha ağır seyrediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener, yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüksek olmasında ‘sabıkalı’ olarak nitelendirdiği İngiltere varyantının etkili olduğunu belirterek, “Çanakkale’de de İngiltere varyantının daha belirgin olması tablonun daha ağır seyretmesine sebep oluyor” dedi

SABIKALI VARYANT! Son dakika: İşte tablonun ağır seyretmesinin nedeni! - Haberler
İşte tablonun ağır seyretmesinin nedeni!
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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaki doluluk oranlarının Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de yüzde 80’in üzerine ulaştığını açıkladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüksek olmasında ‘sabıkalı’ olarak nitelendirdiği İngiltere varyantının etkili olduğunu söyledi. Çanakkale’de kişi başına düşen yoğun bakım yatak oranının Türkiye ortalaması ile aynı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olmasının kentte hastalığın daha ağır seyrettiğini gösterdiğini ve yoğun bakım ihtiyacının daha belirgin olduğunu ifade etti.

YOĞUN BAKIMA İHTİYACI OLAN HASTALARDA VARYANT VİRÜS ETKİLİ

Yoğun bakım ihtiyacı doğan hastalarda varyant virüsün daha belirgin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, “Varyant virüs açısından baktığımızda Çanakkale’nin Türkiye’nin ortalamasıyla aynı gittiğini biliyoruz. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantı dahil olmak üzere benzer varyantların Çanakkale’de görüldüğünü biliyoruz. Özellikle İngiltere varyantının dominant olduğu yerlerde yoğun bakım yatış oranlarının belirgin düzeyde arttığını biliyoruz. Diğer açıdan baktığımızda aşı kapsayıcılık açısından Çanakkale’nin bir dezavantajı yok. Çünkü Türkiye’deki aşılanmış popülasyona bakıldığı zaman Çanakkale oran olarak ilk 3’ün içerisinde yer alıyor. Yüzde 18’lerde gibi bir oran var. Diğer önemli faktör ise yoğun bakım yatak sayısının yeterliliği delinebilir. Yakın vadede bu yatak doluluk oranlarının daha üst seviyeye gitmemesi için bizim elimizden gelen erken müdahale, tanı, tedavi. Yatak sayılarının artırılmasıyla ilgili düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılacaktır" dedi.

Prof. Dr. Alper Şener

YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARIN YAŞ ARALIĞI DÜŞTÜ

Şu anda yatak doluluk oranlarının daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, “Yoğun bakımda yatan hastaların yaş aralığı düştü. Artık 40 ile 60 yaş arasında yoğun bakımda yatan hasta popülasyonu daha belirgin. Bu da aşının koruyuculuğunu gösteriyor. Aşılanmış olup da tekrar enfekte olan hasta grubu genelde servislerde takip ediliyor. Yoğun bakım gerektiren hasta grubu çok az oldu. Varyant virüslerin daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Dünyanın geneline baktığımızda İngiltere varyantının bu konuda sabıkalı olduğunu biliyoruz. Çanakkale’de de yoğun bakımdaki hasta sayısının yüksek olmasının sebeplerinden birisi İngiltere varyantının daha yaygın olması. Enfeksiyon tablosunun daha ağır seyretmesine sebep oluyor” diye konuştu.

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