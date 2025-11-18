Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu bildirdi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında gerçekleşen sabotaj eylemiyle ilgili Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de açıklamalarda bulundu.

Tusk, Belarus'a kaçan şüphelilerin kimliklerinin bilindiğini ancak devam eden soruşturmalar nedeniyle kamuoyuna açıklanamayacağını ifade etti.

Şüphelilerin uzun süredir Rus istihbaratıyla birlikte hareket ettiğini belirten Tusk, içlerinden birinin mayısta Ukrayna’nın Lviv kentinde "sabotaj suçundan" hüküm giydiğini kaydetti.

Tusk, ikinci şüphelinin ise sonbahar aylarında Belarus’tan Polonya’ya ilk şüpheliyle birlikte geçen Donbas bölgesinden bir kişi olduğu bilgisini paylaştı.

Benzeri görülmemiş bir olayla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Tusk, “Bu, Polonya’nın güvenliği açısından belki de Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana en ciddi durumdur.” dedi.