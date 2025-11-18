"Sabotajı yapanlar Rus istihbaratına çalışıyor"
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişinin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu ifade etti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu bildirdi.
Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında gerçekleşen sabotaj eylemiyle ilgili Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de açıklamalarda bulundu.
Tusk, Belarus'a kaçan şüphelilerin kimliklerinin bilindiğini ancak devam eden soruşturmalar nedeniyle kamuoyuna açıklanamayacağını ifade etti.
Şüphelilerin uzun süredir Rus istihbaratıyla birlikte hareket ettiğini belirten Tusk, içlerinden birinin mayısta Ukrayna’nın Lviv kentinde "sabotaj suçundan" hüküm giydiğini kaydetti.
Tusk, ikinci şüphelinin ise sonbahar aylarında Belarus’tan Polonya’ya ilk şüpheliyle birlikte geçen Donbas bölgesinden bir kişi olduğu bilgisini paylaştı.
Benzeri görülmemiş bir olayla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Tusk, “Bu, Polonya’nın güvenliği açısından belki de Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana en ciddi durumdur.” dedi.
Sabotaj eylemlerinin ayrı ayrı gerçekleştiğini aktaran Tusk, ilk eylemin treni raydan çıkarmak amacıyla büyük olasılıkla raylara çelik bir kelepçe takılmasını içerdiğini ve bu girişimin tamamen etkisiz kaldığını, ikinci olayda da C4 patlayıcının 300 metrelik elektrik kablosuna bağlı ateşleme düzeneğiyle patlatıldığını açıkladı.
Tusk, her iki olayın kasıtlı eylemler ve amaçlarının bir demir yolu felaketi yaratmak olduğundan emin olduklarını belirtti.
Olay
Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, 16 Kasım'da yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti, rayda bir hasar fark ederek durumu merkeze bildirmişti.
Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edilmiş ve söz konusu hat üzerindeki trafik durdurulmuştu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, patlama hakkında ülke yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını aktarmıştı.
Polonya Başbakanı Tusk, Ukrayna’ya yardım ulaştırılması açısından da hayati önem taşıyan Varşova-Lublin demir yolu hattında, Mika köyü yakınında meydana gelen hasarın, patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurmuş, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini kaydetmişti.