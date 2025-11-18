Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Sabotajı yapanlar Rus istihbaratına çalışıyordu" | Dış Haberler

        "Sabotajı yapanlar Rus istihbaratına çalışıyor"

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişinin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sabotajı yapanlar Rus istihbaratına çalışıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu bildirdi.

        Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında gerçekleşen sabotaj eylemiyle ilgili Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de açıklamalarda bulundu.

        Tusk, Belarus'a kaçan şüphelilerin kimliklerinin bilindiğini ancak devam eden soruşturmalar nedeniyle kamuoyuna açıklanamayacağını ifade etti.

        Şüphelilerin uzun süredir Rus istihbaratıyla birlikte hareket ettiğini belirten Tusk, içlerinden birinin mayısta Ukrayna’nın Lviv kentinde "sabotaj suçundan" hüküm giydiğini kaydetti.

        REKLAM

        Tusk, ikinci şüphelinin ise sonbahar aylarında Belarus’tan Polonya’ya ilk şüpheliyle birlikte geçen Donbas bölgesinden bir kişi olduğu bilgisini paylaştı.

        Benzeri görülmemiş bir olayla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Tusk, “Bu, Polonya’nın güvenliği açısından belki de Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana en ciddi durumdur.” dedi.

        Sabotaj eylemlerinin ayrı ayrı gerçekleştiğini aktaran Tusk, ilk eylemin treni raydan çıkarmak amacıyla büyük olasılıkla raylara çelik bir kelepçe takılmasını içerdiğini ve bu girişimin tamamen etkisiz kaldığını, ikinci olayda da C4 patlayıcının 300 metrelik elektrik kablosuna bağlı ateşleme düzeneğiyle patlatıldığını açıkladı.

        Tusk, her iki olayın kasıtlı eylemler ve amaçlarının bir demir yolu felaketi yaratmak olduğundan emin olduklarını belirtti.

        Olay

        Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, 16 Kasım'da yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti, rayda bir hasar fark ederek durumu merkeze bildirmişti.

        REKLAM

        Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edilmiş ve söz konusu hat üzerindeki trafik durdurulmuştu.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, patlama hakkında ülke yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını aktarmıştı.

        Polonya Başbakanı Tusk, Ukrayna’ya yardım ulaştırılması açısından da hayati önem taşıyan Varşova-Lublin demir yolu hattında, Mika köyü yakınında meydana gelen hasarın, patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurmuş, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Polonya
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda