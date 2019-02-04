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Bir dönem Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan boşanacağı öne sürülmüştü. Sabri Sarıoğlu ile sekiz yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımla çıkan söylentileri yalanladı. Sarıoğlu, eşi ile pozunu, "Çok şükür..." notuyla paylaştı.