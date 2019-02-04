Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu

Giriş: 04.02.2019 - 09:04 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun evliliğinde sıkıntı yaşadığı ve eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddia edildi. Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımla çıkan söylentileri yalanladı

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    Bir dönem Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan boşanacağı öne sürülmüştü. Sabri Sarıoğlu ile sekiz yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımla çıkan söylentileri yalanladı. Sarıoğlu, eşi ile pozunu, "Çok şükür..." notuyla paylaştı.

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  • 22Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu - Magazin haberleri
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  • 23Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu - Magazin haberleri
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  • 24Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu - Magazin haberleri
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  • 25Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu - Magazin haberleri
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  • 26Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu - Magazin haberleri
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  • 27Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu - Magazin haberleri
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  • 28Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu son noktayı koydu - Magazin haberleri
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