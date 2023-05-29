Sabun Neyden Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Sağlık Sabun Neyden Yapılır? Sabun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
ABONE OL

Sabun neyden yapılır? Sabun nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Sabunun tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Sabun, tarih boyunca vücut ve el temizliği, çamaşır yıkama ve diğer temizlik amaçları için kullanılmıştır. Aynı zamanda sabun eski dünyada bir statü simgesi olarak da varlığını korumuştur. Günümüzde de farklı çeşit, renk ve kokularda var olan sabun neyden yapılır, nasıl yapılır? İşte bu gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Sabun Neyden Yapılır? Sabun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Sabun, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan katı veya sıvı bir maddedir. İnsanlar, evlerini, giysilerini ve vücutlarını temizlemek için binlerce yıldır sabun kullanmaktadır. Sabun, yağ ve alkali bir çözelti olan bazın karışımıyla oluşturulan bir bileşiktir. Sabunların temel işlevi, suyun yağları ve kirleri çözme yeteneğini artırarak, temizleme işlemini kolaylaştırmaktır. Bu yazımızda sizlerle sabun neyden yapılır, hammaddesi nedir ve sabunun tarihi gibi bilgileri paylaşacağız.

Sabun Neyden Yapılır?

Sabun, genellikle bitkisel ya da hayvansal yağlar ve alkali maddelerin (bazlar) karışımıyla üretilir. Sabun yapımında kullanılan yağlar, zeytinyağı, hindistancevizi yağı, palm yağı ve hayvansal yağlar gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Alkali madde olarak ise en yaygın olarak sodyum hidroksit (NaOH) ve potasyum hidroksit (KOH) kullanılır.

Sabun Nasıl Yapılır?

Sabun yapımı, yağ ve alkali maddenin bir araya getirilerek kimyasal bir reaksiyon gerçekleştirilmesi sürecidir. Bu reaksiyon, yağların alkali maddelerle birleşerek yağ asitlerine dönüşmesi ve sabun moleküllerinin oluşmasına neden olur. Bu süreç, saponifikasyon olarak adlandırılır.

Sabun yapımında kullanılan yağ ve alkali maddenin oranı, sabunun özelliklerini ve kullanım amacını belirleyen önemli bir faktördür. Farklı yağlar, farklı özelliklere sahip sabunlar üretirken, alkali madde oranı, sabunun temizleme gücünü ve cilt üzerindeki etkisini belirler.

Sabun Neden Yapılır?

Sabun, insanların hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için üretilir. Kir ve yağlarla karışan bakteri ve mikroplar, cilt sağlığı açısından zararlı olabileceğinden, sabun kullanımı, bu zararlı etkenlerden kurtulmayı sağlar. Ayrıca sabunların temizleme ve köpürme özellikleri, cilt üzerinde hoş bir his bırakarak ferahlık sağlar.

Sabun Hammaddesi

Sabun yapımında kullanılan temel hammaddeler, yağlar ve alkali maddelerdir. Bunlar dışında, sabunların farklı özellikler ve kullanım amaçlarına göre, çeşitli katkı maddeleri de kullanılabilir. Bu katkı maddeleri arasında renklendiriciler, koku vericiler, nemlendiriciler, antioksidanlar ve bitkisel ekstraktlar bulunur.

Sabun Yapımı Malzemeleri

Sabun yapımında kullanılan malzemeler şunlardır:

  • Yağlar: Sabun yapımında kullanılan yağlar, bitkisel ve hayvansal yağlardan oluşur. Zeytinyağı, hindistancevizi yağı, palm yağı, ayçiçek yağı ve hayvansal yağlar gibi çeşitli yağlar kullanılabilir. Yağların türü ve oranı, sabunun özelliklerini ve kalitesini etkiler.
  • Alkali maddeler: Sabun yapımında sodyum hidroksit (NaOH) veya potasyum hidroksit (KOH) kullanılır. Bu maddeler, yağları alkali bir ortamda sabun moleküllerine dönüştürmek için gereklidir.
  • Su: Sabun yapımında, alkali maddelerin çözünmesi ve saponifikasyon reaksiyonunun gerçekleşmesi için su kullanılır.
  • Katkı maddeleri: Sabunun özelliklerini ve kullanım amaçlarını belirleyen çeşitli katkı maddeleri kullanılabilir. Bunlar arasında renklendiriciler, koku vericiler, nemlendiriciler, antioksidanlar ve bitkisel ekstraktlar bulunur.

Sabun yapım süreci, öncelikle yağların ve alkali maddenin doğru oranlarda ölçülerek hazırlanmasıyla başlar. Alkali madde, su içerisinde çözülür ve yağlarla karıştırılır. Bu karışım, saponifikasyon reaksiyonunun gerçekleşmesi için karıştırılır ve ısıtılır. Saponifikasyon tamamlandığında, sabun karışımı kalıplara dökülerek şekil alması sağlanır. Sabunlar, kalıplarda soğuduktan ve sertleştikten sonra kesilir ve paketlenir.

Sabunun Tarihi ve Türleri

Sabunun tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Mısırlılar ve Sümerler, yağlar ve bitkisel potas kullanarak ilk sabun benzeri temizleyicileri üretmişlerdir. Günümüzde kullanılan modern sabunlar ise, ortaçağda Arap dünyasında geliştirilmiştir. Sabun, tarih boyunca vücut ve el temizliği, çamaşır yıkama ve diğer temizlik amaçları için kullanılmıştır.

Günümüzde, sabunlar çeşitli türlerde üretilir ve kullanılır. Bunlar;

  • Sıvı sabunlar: Sıvı sabunlar, genellikle potasyum hidroksit kullanılarak üretilir ve su oranı daha yüksektir. Sıvı sabunlar, el ve vücut temizliği için popülerdir ve pompalı şişelerde veya doldurulabilir kaplarda satılır.
  • Katı sabunlar: Katı sabunlar, sodyum hidroksit kullanılarak üretilir ve daha sert bir yapıya sahiptir. Katı sabunlar, el ve vücut temizliği, çamaşır yıkama ve diğer temizlik amaçları için kullanılabilir.
  • Görünmez sabunlar: Görünmez sabunlar, şeffaf veya yarı şeffaf bir yapıya sahip katı sabunlardır. Görünmez sabunlar, özel üretim yöntemleri ve katkı maddeleri kullanılarak üretilir.
  • El yapımı sabunlar: El yapımı sabunlar, küçük ölçekte ve doğal malzemeler kullanılarak üretilir. El yapımı sabunlar, cilde faydalı bitkisel yağlar, bitki özleri ve esansiyel yağlar içerebilir ve cilt tipine özel olarak formüle edilebilir.
  • Antibakteriyel sabunlar: Antibakteriyel sabunlar, bakterilere karşı etkili özel bileşenler içerir ve hijyen amaçlı kullanılır. Antibakteriyel sabunlar, el ve vücut temizliği için özellikle sağlık sektöründe ve kamuya açık alanlarda tercih edilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakız Neyden Yapılır? Sakız Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sakız neyden yapılır?
Salep Neyden Yapılır? Salep Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Salep neyden yapılır?
Sardunya Nasıl Çoğaltılır? Sardunya Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
KISAYOL Sardunya nasıl çoğaltılır?
Wasabi Neyden Yapılır? Wasabi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Wasabi neyden yapılır?
Plastik Neyden Yapılır? Plastik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Plastik neyden yapılır?
Pişmaniye Neyden Yapılır? Pişmaniye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Pişmaniye neyden yapılır?
Yulaf Neyden Yapılır? Yulaf Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Yulaf neyden yapılır?
Tarhana Neyden Yapılır? Tarhana Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Tarhana neyden yapılır?
Tahin Neyden Yapılır? Tahin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Tahin neyden yapılır?
Seramik Neyden Yapılır? Seramik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Seramik neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.