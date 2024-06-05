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        Haberler Sağlık Bunları Biliyor muydunuz Saç dökülmesi doğal yöntemlerle nasıl durdurulur? Evde hazırlayabileceğiniz bitkisel yöntemlerle saç dökülmesine son verin! | Sağlık Haberleri

        Saç dökülmesi doğal yöntemlerle nasıl durdurulur?

        Herkesin saçı dökülür... Özellikle mevsim geçişlerinde ya da yoğun stres dönemlerinde saçlarımızın daha fazla döküldüğüne şahit oluruz. Ancak bazen saçlarımızın normalden fazla dökülmesi duruma el atmamızı gerektirebilir. Gelin, saç dökülmesini durdurmanıza yardım edecek bitkisel tariflere bir göz atalım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:33
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        'Dermatologların en sıkı takipçileri genellikle akne sorunu yaşayanlar ve saçlarının çok döküldüğünden şikayet edenlerdir' desek abartmış olmayız... Saç telinin de bir ömrü var ve dökülmesi bir yere kadar normal ama bazen normali aşıyor, tam da bu noktada müdahale etmek gerekebiliyor...

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        Saç dökülmesinden muzdarip olanların bilmesi gereken ilk şey, saçlarının neden döküldüğünü öğrenmesi gerektiği... Saç dökülmesini önlemek için önce neden döküldüğünü bilmeniz gerekir çünkü vitamin eksikliği de saç dökülmesine neden olabilir, cilt problemleri de! Yani sorunun kaynağını bilmek, üreteceğimiz çözüm için olmazsa olmaz bir adım!

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        Saç kıran, alerji gibi, deri hastalıkları ya da hormonal hastalıklar gibi cerrahi müdahale gerektiren durumlarda bitkisel çözümler umduğunuz kadar etkili olmayacaktır. Bu yüzden ilk durağınız bir dermatolog olsun.

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        Tiroitlerimizin çalışmasıyla ilgili bir problemimiz varsa ya da vücudumuzda Omega-3, biotin, B12, folik asit ve D vitamini gibi vitamin ve minerallerde eksiklik varsa yine saç dökülmesiyla karşılaşmamız mümkün.

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        Her gün 5 ila 100 arasında saç dökülmesi son derece olağandır ama bu rakam büyüyorsa ve saçınızın dökülmesine neden olan bir hastalığınız olmadığından eminsek bitkisel yöntemleri deneyebiliriz...

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        HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

        Saç derisini beslemek için doğal yağlara yönelelim... Saç bakım ürünlerinde neden bol bol hindistan cevizi kullanılır hiç düşündünüz mü? Emin olun sadece kokusu için değil... Hindistan cevizi yağı içerdiği vitaminler bakımından saç ve deri sağlığı için oldukça faydalıdır. Saç derisini besler ve saçlarınızın daha sağlıklı çıkmasını sağlar.

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        LAVANTA İKSİRİ

        Antoksidan etkisiyle ün yapmış olan lavantada elde edeceğiniz bu iksirle saçlarınızı daha sağlıklı bir forma kavuşturmayı deneyebilirsiniz.

        Nasıl hazırlanır?

        Bir yemek kaşık kadar kuru lavantayı bir tencerenin içinde kaynattığınız suya ekleyin ve 5 dakika kısık ateşte beraber pişmelerini sağlayın. 5 dakika sonra ocaktan alın ve kaynar hali geçen ama tam da soğumayan lavantalı suyla saçlarınızı yıkayın.

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        Yaklaşık yarım saat sonra saçlarınızı iyice durulayın. Bu işlemi 10 günde bir tekrarlayın.

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        SİYAH SARIMSAK

        'Siyah sarımsak nedir?' dediğinizi duyar gibiyiz... Türkiye'nin sarımsak diyarı Kastamonu'da da yetişen siyah sarımsak beyaz sarımsağa oranla daha yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Siyah sarımsak saç bakımında ve saç derisi tedavisinde sık sık kullanılan maddelerden biri.

        İçerdiği kükürt sayesinde kaşıntı tedavisinde, mantar enfeksionlarında da kullanılan siyah sarımsak, saç köklerinin güçlenmesine yardım eder.

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        ALOE VERA

        Cilt bakımının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan aloe vera, saç bakımında da imdadımıza yetişiyor. Aloe vera, saç derisini rahatlatır, saçınızı kolayca şekil almasına yardım eder ve saç dökülmeisnin azalmasını sağlar. Aloe vera saç dökülmesinin yanında saç kepeği probleminde de başvurulan ürünlerden biridir.

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        ARGAN YAĞI

        Yolunuzun üstündeki herhangi bir aktardan rahatlıkla bulabileceğiniz argan yağı, saç dökülmesine karşı başvuracağınız doğal yağlardan sadece biri...

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        Argan yağını direkt saçınıza uygulayabileceğiniz gibi şampuanınıza ya da saç maskenize de ekleyebilirsiniz. Argan yağının özellikle kuruyup yıpranan saç köklerinizin güçlenmesine yardım ettiğini göreceksiniz.

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        BİBERİYE YAĞI

        Saçın hızla uzamasına yardım ettiği bilinen biberiye yağı, saç dökülmesinde de tercih edilen doğal yağlardan biridir. Saç dökülmesi için biberiye yağı kullanacaklarının dikkat etmesi gereken başlıca şey, yağı direkt saça uygulamamak olmalı.

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        Biberiye yağını direkt saçınıza değdirmeyin, şampuanınıza ekleyerek kullanın. Saç kremine de koyabilirsiniz ancak direkt saça uygulamak faydadan çok zarar verebilir.

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