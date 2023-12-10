Saç sağlığınızı korumak için geç değil! İşte saç dökülmesini engellemek için bazı yollar

Ayrıca, Uluslarası Dermoskopi Derneği’nin resmi dergisi olan Pratik ve Kavramsal Dermatoloji, düşük protein alımının saç dökülmesi riskini artırabileceğini düşünüyor.

Diyetinizdeki bazı besin maddelerinin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Örneğin, saç dökülmesi yaygın bir demir eksikliği anemisi semptomudur. Bu durumda, beslenmenize ekleyebileceğiniz demir kaynakları şunlardır: Kuru fasulye, yumurta, yağsız kırmızı et, istiridye, somon.

Saç dökülmesi probleminize yönelik olan şampuanları doktor tavsiyesine bağlı olarak kullanabilirsiniz.

Saçınızı gerektiğinde nazikçe taramalısınız, çok fazla taramak saç dökülmesini daha da kötüleştirebilir.

Çekiştirerek taramak gibi yöntemler saçı kırar bu sebeple saç tipinize uygun taraklar kullanarak nazikçe şekillendirmek daha iyi olabilir. Saç dökülmesinden korunmak için saç bakım rutininizde yapabileceğiniz bazı değişiklikler şunlardır:

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SAÇI SÜREKLİ BOYAMAK ZARAR VEREBİLİR

Saçınızı çok sık boyamak saça zarar verir ve dökülmesini artırabilir. Saç açma işlemlerinde saça zarar veren bir madde olan peroksit kullanıldığı için saçınızın rengini doğal tonunda kullanmanızda fayda var.

Ayrıca, saçınızın rengini değiştirdiğinizde saçınız güneşe karşı daha hassas olur, bu da saçınızın kuru ve kırılgan olmasına sebep olur.