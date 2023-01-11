480 BİN EURO'YA GELDİ

2 milyon Euro kazanan Sidibe yerine 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle gelen Boey, sarı-kırmızılıların 'örnek gösterilen' transferlerinden oldu. 20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro ve yüzde 15'lik bir sonraki satış payıyla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.