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Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var!

Galatasaray'da yazın tatilden belirtilen sürede dönmediği için kadro dışı kalan affedildikten sonrasında ise ilk 11'in değişilmezi olan Sacha Boey için ünlü menajer George Gardi'den açıklama geldi. Dev kulüplerin radarında olan Fransız oyuncuya transfer teklifleri olduğunu da doğruladı

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  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da seçim sonrasında teknik heyetle birlikte sezon açılış tarihleri de değişmişti. Öne çekilen tarihte İstanbul'a gelemeyeceğini belirten Sacha Boey kadro dışı kalmıştı. 
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Buna rağmen ilk resmi maçta formayı sırtına geçiren ve bir daha kaptırmayan genç futbolcu transferin de gözdesi oldu.
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği maçta gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri olan Sacha Boey için ünlü menajer George Gardi'den açıklama geldi.
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Tuttomercatoweb'e konuşan Menajer George Gardi, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa'da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor." dedi.

     
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da forma giymenin kolay olmadığının altını çizen Gardi, "Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, özgüveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı." şeklinde konuştu. 
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sacha Boey'e teklifler olduğunu söyleyen George Gardi, "İtalya'dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek." dedi.
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    TRANSFERİN GÖZDESİ

    Sacha Boey sadece İtalyan kulüplerinin değil, tüm Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda. Footmercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların genç oyuncusuna, Almanya'dan Frankfurt ile Wolfsburg, İngiltere'den ise Crystal Palace talip oldu. 
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Habere göre bu 3 kulübün, kış transfer döneminde Sacha Boey için harekete geçecekleri ifade edildi. Galatasaray'ın genç oyuncunun, sözleşmesinde iyileştirmeye gitmek adına görüşmelerini sürdürdü biliniyordu.

     
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    SCOUT EKİBİNİN NOKTA ATIŞI

    Galatasaray'a Temmuz 2021'de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri. 
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu.
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray'a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti.
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes'de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey'i raporladı.
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Dijon'da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim'e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı.

     
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    480 BİN EURO'YA GELDİ

    2 milyon Euro kazanan Sidibe yerine 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle gelen Boey, sarı-kırmızılıların 'örnek gösterilen' transferlerinden oldu.  20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro ve yüzde 15'lik bir sonraki satış payıyla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.

     
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Futbolcu veri toplama platformu olan Transfermarkt'ın verilerine göre tahmini piyasa değeri 6,5 milyon Euro'ya yükselen Boey'in çift haneli rakamlara transfer yapabileceği belirtiliyor.

     
  • Sacha Boey için transfer açıklaması: Teklifler var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon euroya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

     

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