Sadakatsiz dizisinin 25. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde; herkes Derin'i bulabilmek için seferber olur. Bu süreçte en çok yıprananlardan biri de Asya'dır. Herkes Asya'nın Derin'e bir şey yaptığını düşünür. Volkan ise Asya'ya aşık olduğunu söyler. Derin'i bulan ise Asya olur. Sadakatsiz 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 25. son bölüm...

SADAKATSİZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bırakır. Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin’le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?