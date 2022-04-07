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Sadakatsiz 55. son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 55. bölüm özeti

Yayınlandığı günden beri ilgi görmeye devam eden sevilen dizi Sadakatsiz'de heyecan 55. son bölümle devam etti. İşte Sadakatsiz'de bu akşam yaşananlar ve son bölüm izleme sayfası...

Sadakatsiz 55. son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 55. bölüm özeti

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz, bu akşam 55. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve özeti...

SADAKATSİZ 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 6 Nisan Çarşamba yayınlanan 55. yeni bölümde Asya, Derin karşısında yenilgiyi kabul etmeyerek beklenmedik bir hamle daha yapıyor!

Derin’in itirafından sonra Volkan’ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan’a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya’ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya’dan şüphelenirken, arada kalan Derya’nın alacağı karar merak konusudur.

Volkan’ı ikna etmeye kararlı olan Asya’nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan’ı gören kişi kimdir?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

SADAKATSİZ 55. SON BÖLÜM İZLE

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