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Sadece 15 dakikada sufle yapın! Bardak sufle nasıl yapılır?

Lezzetli mi lezzetli bir sufle yapmak için büyük bir mutfağa, karışık malzemelere ihtiyacınız yok! Yapmanız gereken tek şey; 15 dakika ayırmak. Bu basit ama enfes lezzet hem tatlı krizlerinde hem de aniden gelen misafirlerde hayat kurtarıcı olacak. İşte, 15 dakikada yapılan sufle tarifi...

Sadece 15 dakikada sufle yapın! Bardak sufle nasıl yapılır?

Tüm tatlıseverlerin bayılarak yediği sufle; hem çok lezzetli hem de tam bir tatlı krizi düşmanı! Üstelik bu tarifle beraber, canınız ne zaman sufle isterse yiyebileceksiniz! Birkaç malzeme ve 15 dakikalık kısa bir zaman sıcak bir sufle için yeter de artar bile. Peki, bardakta sufle nasıl yapılır? İşte, 15 dakikada yapabileceğiniz bardak sufle tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

SUFLE İÇİN MALZEMELER

1 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı şeker
1 çay bardağı süt
Yarım paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı kakao
1 portakal kabuğu rendesi
2 çay bardağı un
1 paket sütlü çikolata

SUFLE TARİFİ

* Aynı kek tarifi gibi bütün malzemeleri karıştırıp yumuşak bir kıvam elde edin. Bardakları yağlayarak yarısına kadar doldurun.

* Üstüne çikolataları koyup elinizle içine doğru bastırın. Tencereye konan bardakların yarısına gelecek şekilde su koyun.

* Üstlerini bezle kapatıp pişmeye bırakın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 ile 7 dakika arasında pişirin.

* Sıcak veya ılık olarak tüketebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI NELERDİR?

* Tarifte kullanılan süt, yumurta gibi malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

* Yumurta ve şekeri köpük köpük olup beyazlaşıncaya kadar iyice çırpmalısınız.

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