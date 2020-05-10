Çocukların yatma ve uyanma saatleri kadar gün içerisinde de programlı hareket etmeleri gerekiyor. Okul, bunu sağlamanın en efektif yolu. Ancak okul olmadığında, evin içinde okul düzeni sağlayabiliriz. Üstelik içine biraz da eğlence katarak...

Çok değil iyi öğrenme: Okuldaki derslerin hızıyla evde çalışmalarının zor olduğunu kabul ederek başlayın. Sınıfta konsantre olabildikleri gibi evde aynı odaklanmayı kurabilmeleri mümkün olmayabilir. Onlardan ders çalışırken hız değil, bir konuyu iyi şekilde öğrenmelerini ön plana alabilirsiniz.

Tenefüsü unutmayın: Derslerin arasında, belirli zaman aralıklarında tenefüs için ara vermeyi atlamamak son derece önemli. Tıpkı okuldaki gibi ara vermelerini sağlayın, tenefüs sonunda da derse geri dönecekler, tıpkı okuldaki gibi...

Program yapın: Uyandığında gününü nasıl geçireceğini bilmek bir çocuk için son derece rahatlatıcıdır. Rutini sağlayın ve ne zaman ne yapacaklarını önceden bilmelerine izin verin. Hangi dersler ve hangi aktiviteler günün hangi saatinde olacak, gününün kalanında onu ne bekliyor, bilsinler ve günü ona göre geçirsinler.

Ders planlarını unutmayın: Hemen her okul ve öğretmenler, çeşitli iletişim kaynaklarından çocukların hangi sıralama ile hangi dersleri işlemeleri gerektiğine dair bilgi akışı sağlıyorlar. Siz de bu plana göre ders programını oluşturun. Hangi derste hangi konuyu işleyeceklerini günlere ayırın. Fazla yüklenmemeye özen gösterin.

EVDE BİR OKUL GÜNÜ NASIL PLANLANIR?

Sizler için örnek bir gün planı ve çocuğun nasıl desteklenebileceğine dair fikirleri bir araya getirdiğimiz bir pazartesi planı hazırladık. Bu örnek üzerinden çocuğunuzla birlikte haftalık program yapabilirsiniz.

EBA: Çocuklar EBA TV'de her biri 25 dakika süren 2 ders yapıyorlar. Dersler bitince tenefüs arası verip ardından eba.com.tr deki çalışmalar ve testler için bilgisayarın başına geçiyorlar. Çocuğunuzun ders çalıştığı süre boyunca başında beklemek yerine yakınında ama masadan uzakta kalmayı tercih edin. Bu sayede çocuğunuz dersi tek başına yapması gerektiğini, kendi kendisine çalışabileceğini öğrenecektir.

EBA dışında kitaptan çalışmak yerine cep telefonunda çocukların matematik öğrenmesini sağlayan aplikasyonları ders aracı olarak kullanabilirsiniz. Okuma, özellikle de ders yapmış ve yorulmuş çocuğunuz için daha kolay bir egzersiz olacaktır. Evde kitap yoksa ya da okumak istediği kitabı bulamıyorsanız, e-kitap seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bilgisayar, tablet gibi bir araç sayesinde dünyanın bütün kitaplarına ulaşabilirsiniz.

Beden eğitimi: Her çocuğun iple çektiği beden eğitimi dersinin haftanın her günü olması kesinlikle hoşlarına gidecektir. Ancak siz bunu elbette enerjisini atabilmesi için düzenliyor olacaksınız. Evin içinde yapılabilecek spor faaliyetleri sınırlı olsa da Youtube üzerinde çocukların güvenli şekilde ev sporu yapabilecekleri çok sayıda video bulunuyor. En az 30 dakika en fazla 60 dakika sürecek bu ders için mümkün olduğunca hareket alanı açmayı unutmayın.

Arkadaşlarla zaman: Çocuğunuz için bir başka önemli ihtiyaç iletişimdir. Arkadaşlarıyla telefon üzerinden görüntülü konuşmaları için var olan çok sayıda aplikasyonu kullanabilirsiniz. Arkadaşlarıyla birebir ya da grup sohbetleri düzenleyebilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlarından uzak kalmak çocuğunuz için çok sıkıntılı bir durumdur. Dolayısıyla mümkün olduğunca çok sayıda arkadaşına ulaşabilmesini sağlamaya gayret edebilirsiniz.

Ev işleri: Herkes gibi çocuğunuzun da ev işlerinden sorumlu olmasını sağlayın. Bu ona hem öz güven verecek hem de sorumluluk bilinci aşılayacaktır. Size hangi ev işlerinde yardımcı olabileceğini, çocuğunuzun yaşına göre karar verebilirsiniz. Bu görev yemek yapılırken sebze ve salata malzemelerini lavaboda yıkamaktan bulaşık makinesini boşaltmaya kadar son derece çeşitli işler olabilir.

Yaratıcılık saati: Kağıtlar, boyalar, kartonlar ve evde bulabileceğiniz her türlü malzeme ile çocuğunuza yaratıcılığını ortaya çıkartacak bir görev verin. Örneğin yumurta kutularından robot yapmak gibi... Internette, çocukların yaratıcılığını geliştirebilecek aktivitelere dair sayısız kaynak bulunuyor. Ayrıca Youtube üzerinde de bu konuya dair hazırlanmış videolar var. Bu videolardan birini açabilir, sunucu ile birlikte evdeki malzemelerden bir şeyler üretmesini sağlayabilirsiniz.

Dimes Club Youtube ile "HAYATA BAŞKA BAK"

İletişimde çocukların dünyasından konuşmanın önemli olduğunu unutmayan Dimes evden çıkamadığımız şu günlerde çocuklara ve gençlere yönelik içerikler üreten bir kanal açtı. 76 bin abonesi olan bir Youtube kanalı.

Çocuğunuz hayata biraz farklı istiyorsanız, boş zamanlarını geçirebileceği, sadece gençlere ve çocuklara yönelik içeriklerin olduğu Dimes Club Youtube kanalına göz atabilir.