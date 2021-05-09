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HaberlerDünya
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Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde, İşçi Partisinin Müslüman adayı Sadık Han, üst üste ikinci kez seçildi.

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
AA

Başkentte yaklaşık 6 milyon seçmenin, belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için 6 Mayıs'ta sandık başına gittiği seçimin resmi sonuçları açıklandı.

İşçi Partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin adaylarının arasında geçen yarışta, 1 milyon 206 bin 34 seçmenin oyunu alan İşçi Partisi adayı Sadık Han, güven tazeledi.

Han'ın en yakın rakibi Muhafazakar Parti adayı Shaun Bailey ise 977 bin 601 oyda kaldı.

Böylece Han, 2016'daki seçim zaferinin ardından ikinci kez 5 yıllığına başkenti yönetme hakkını elde etti.

Oyların yüzde 55,2'sini elde eden Han, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının karanlık günlerinden sonra Londra'da daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışacağını" belirtti.

Ezici bir zafer elde ettiğini kaydeden Han, kendisine oy vermeyen Londralılara seslenerek, "Sesinizi ve endişelerinizi görmezden gelmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Han, Londra'nın ve tüm ülkenin "bölündüğünü", Brexit'in etkilerinin hala devam ettiğini ve "kaba bir kültür savaşının ülkeyi daha fazla böldüğünü" ifade etti.

"Bu anı ülkedeki ayrışmayı sonlandırmak için kullanmalıyız." diyen Han, belediyeyle hükümet arasında köprüler inşa edeceğinin sözünü verdi.

Seçimde, Yeşiller Partisinin adayı Sian Berry yüzde 7,8, Liberal Demokrat Partinin adayı Luisa Porritt ise yüzde 4,4 oranında oy aldı.

LONDRA'NIN MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1970 yılında Londra'da dünyaya gelen Khan, Kuzey Londra Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı.

Dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown tarafından 2008 yılında Toplumlardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanan Khan, daha sonra Ulaşım Bakanlığı görevini yürüttü.

Bir süre "Londra'dan Sorumlu Bakan" görevini yürüten Han, 2016'daki Londra belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmak için bu görevinden istifa etti.

Han, 2016'daki seçimde Muhafazakar Parti'nin adayı Zac Goldsmith'i geride bırakarak Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

- Londra Belediye Başkanının yetkileri

Londra, 1998'de yapılan yerel referandumun ardından 2000'de yürürlüğe giren özel bir yasayla yönetiliyor.

Bölgesel yönetim niteliğindeki Londra, belediye başkanının yetki ve sorumluluk alanı itibarıyla ülkedeki diğer belediyelerden ayrılıyor. Kentte ekonomik kalkınma, toplu taşıma, otoyollar, itfaiye servisleri, yapılaşma ve stratejik planlamanın yanı sıra güvenlik de belediye başkanının sorumluluğunda bulunuyor.

Yaklaşık 45 bin personelin hizmet verdiği Metropolitan Polisi, belediye başkanına bağlı çalışıyor.

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