Sadık Karan'dan 'İyiyim Sayende' 0:00 / 0:00

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Pozitif, yalın anlatımlı sözleri, akustik altyapısı ile dikkat çeken "İyiyim Sayende" adlı şarkının söz ve müziği sanatçıı Sadık Karan'ın kendisine ait.

Düzenlemesini Efe Özgenel'in yaptığı "İyiyim Sayende" isimli şarkının miks ve masteringi Candar Köker tarafından yapıldı. Şarkının klibinin yönetmen koltuğuna sanatçı kendisi oturdu. Sadık Karan, son çalışması için, "Size iyi gelen herkese armağan edebileceğiniz sıcak bir şarkı olsun istedik. Malum içinde bulunduğumuz şartlarda hepimizin biraz neşeye, umuda ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"İyiyim Sayende," tüm dijital platformlardaki yerini aldı.