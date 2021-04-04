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18 Mart 1995'de kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık 96 yaşında. 5 Nisan 1925'te dünyaya gelen ve tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Sadri Alışık, doğum gününde pandemi nedeniyle sadece ailesinin katılacağı bir törenle anılacak.

Babasına olan özleminin hiç dinmediğini belirten Kerem Alışık, "Gelip devriliyor işte Nisan'ın 5'i, insanın içine en müstesna hasret kokularıyla ... Sadri Alışık 96 yaşında da, biz kalakaldık hâlâ küçük bir çocuğun sessiz çığlığında... Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize... İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sadri Alışık" diyerek özleminin büyüklüğünü bir kez daha anlattı.