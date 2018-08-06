Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray'ı mağlup ederek kazandıkları Süper Kupa maçını değerlendirdi.

Safet Susic'in açıklamaları şu şekilde:

"Takımı finale getiren Okan hocamızı ve ekibini tebrik ederiz. Onların emeği var. Bizim amacımız iyi bir futbol ortaya koymaktı ve koyduğumuzu düşünüyorum.



1-0 öne geçtikten sonra 2-3 net pozisyon kaçırdık, maçı erken de bitirebilirdik. Bugün gösterdik ki, Galatasaray'dan daha iyi oynadık. Geceyi de kupayla bitirdik, çok güzel bir şey bu.



Galatasaray bugün bizim kupayı çalmadığımızı, hak ettiğimizi gördü ve maç sonunda herhalde bu yüzden bizi alkışladı. Galatasaray bu kupayı çok kazandı, seneye de, öbür sene de kazanabilir."





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