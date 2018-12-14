2 | 25

Yaklaşan yılbaşı büyük ikramiyesi için Milli Piyango biletleri aldığını söyleyen Soyman, büyük ikramiye kendisine çıktığında ne yapacağı sorusuna, "Bize çıkmaz ama yine de aldım birkaç bilet. Eğer kazanırsam çok güzel hayallerim var. Paranın çoğunu engelli derneklerine bağışlarım ve birçok fakir var, onlara dağıtırım" dedi.