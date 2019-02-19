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"GECEKONDUDA YAŞASAYDIM DA OĞLUM SAĞLIKLI OLSAYDI"

Soyman, geçtiğimiz günlerde 20 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u anlatmıştı. "Gecekonduda, çadırda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı" diyen Soyman, "Bu kadar sahneye çıkıyorum, gülüyorum, eğlendiriyorum… Madalyonun arka tarafı öyle değil ama. Ben bir kez ‘of’ demedim" ifadelerini kullanmıştı.