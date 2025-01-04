"Sağ bacağımı Icardi'ye verelim mi!"

Sosyal medyada viral olan videoda Galatasaraylı olduğu anlaşılan bir çocuğun narkozun etkisi ile söyledikleri izleyenlere tebessüm ettirdi. Çocuğun Galatasaray'ın yıldızını hatırlayıp "Sağ bacağımı kullanmıyorum Icardi'ye verelim mi" sözlerini kendisine refakat edenler kayıt altına aldı.