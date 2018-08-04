Sagan Tosu - Cerezo Osaka düellosu

Japonya J1 Lig maçında Sagan Tosu ile Cerezo Osaka, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 15 puanlı Sagan Tosu 17. sırada bulunuyor, Cerezo Osaka 29 puana sahip ve 6. sırada. Sagan Tosu son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Sagan Tosu galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.00, Cerezo Osaka galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sagan Tosu önceki hafta Consadole Sapporo mücadelesinde 3-2 yenildi.

Cerezo Osaka, Albirex Niigata karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sagan Tosu, 9 gol attı ve 12 gol yedi.

Cerezo Osaka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerezo Osaka, 8 gol atarken 11 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ