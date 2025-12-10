Habertürk
        Sağanak denize çamur taşıdı! | Son dakika haberleri

        Sağanak denize çamur taşıdı

        Bartın'da 2 günden bu yana etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle denize çamur taşındı. Kentte Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su ile denizin rengi kahverengiye döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:45
        
        Bartın'da 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su ile denizin rengi kahverengiye döndü.

        DHA'nın haberine göre Batı Karadeniz’de pazartesi ve salı günleri etkili olan yağmurda, Bartın’da metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü.

        Ilgaz Dağları’ndan doğup kentin dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden ırmağın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.

        Liman bölgesinde denizin kıyı kesimlerinin çamurlu olduğu görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin derelerle birleştiği kesimlerde su çamur rengini aldı.

