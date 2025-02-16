'Sağır Sultan' 19 Şubat'ta AKM'de

CİNUÇEN TANRIKORUR'U VEFATININ 25. YILINDA ANMA KONSERİ

20 Şubat 1938 tarihinde İstanbul Fatih’te doğan, Türk mûsikîsinin son dönemine udî, bestekâr, araştırmacı ve müzikolog olarak son derece önemli ve belirleyici imzalar atmış en önemli müzik insanlarından biri olan Cinuçen Tanrıkorur, 28 Haziran 2000’de âlem-i bekâya göçse de geride bıraktıklarıyla hâlâ aramızda yaşıyor. Bu konser, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, ölümünün 25. yılında Cinuçen Tanrıkorur’u yâd etmek amacıyla tertip edildi. Türk mûsikîsinin beste formlarının neredeyse tamamına yakınından, çeşitli makamlarda ve formlarda 505 bestesi bulunan Tanrıkorur’un eserlerinden oluşturulan seçkin bir repertuarla, klasik, tasavvuf, mehter, türkü, Mevlevi ayini gibi çeşitli formlardan oluşan bir konser sunulacak. Topluluk tüm kadrosuyla, 80 kişilik klasik-tasavvuf, mehter ve semazen gruplarının iştirakiyle ve yine topluluk kurucu sanat yönetmeni Ahmet Özhan’ın solist olarak yer alacağı iki bölümlük bir performans sergileyecek.

Cinuçen Tanrıkorur'u Vefatının 25. Yılında Anma Konseri-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 18 Şubat saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

ŞEHNAZ MAKAMINDA KLASİK TÜRK MÜZİĞİ FASLI VE SOLO ŞARKILAR

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek Şehnaz Makamında Klasik Türk Müziği Faslı ve Solo Şarkılar Konseri AKM’de sanatseverlerle buluşacak.

Konser ilk bölümünde, klasik müziğin ruhunu ve zarafetini yansıtan en güzel makamlarından biri olan “Şehnaz”dan bestelenmiş eserler ile seyircileri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Konserin ikinci bölümünde ise topluluğun ses sanatçıları Oya İşboğa, Selin Yücesoy Altınbilek, İrem Şamlı, Zahit İpek ve Bora Bulduk tarafından solo eserler seslendirilecek. Konserin sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı üstleniyor.

Şehnaz Makamında Klasik Türk Müziği Faslı ve Solo Şarkılar-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu; 18 Şubat saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

REKLAM SAĞIR SULTAN Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahneye taşınan “Sağır Sultan”; İnsanlık tarihindeki iyi ve kötünün hikâyelendiği, Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine kadar uzanan toprakların kötülük ile olan imtihanını, bu topraklarda yeşeren umudu simgeleyen koreografiyi seyirciyle buluşturuyor. Gösterinin sanat yönetmenliğini ise Yıldız Çankaya yapıyor. Sağır Sultan; 19 Şubat saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. CARMINA BURANA Carmina Burana, solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile “koreografik sahne kantatı” olarak sanatseverlerle buluşuyor. Carl Orff'un eşsiz müziğinin etkileyici danslarla ve teknolojik yeniliklerle buluştuğu, her şeyi ile kollektif bir çalışma olarak sahne ile buluşacak eser, sanatseverlerin hafızalarında yine unutulmaz izler bırakacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun sahne matematiğinin gözler önüne serileceği eserde, sahnenin tüm teknik imkanları kullanılacak. Carmina Burana’yı izleyecek olan sanatseverler, döner sahne, sağ ve sol ön ve arka vagonların geçişleri, sofito borularının (sahnede dekorların hareket etmesini sağlamak için yapılmış parmaklıklı tavan) her birine bir zaman kodu verilerek adeta hepsinin birden dans ettiğine şahit olacaklar. Orkestra Şefi Zdravko Lazarov’un yönetiminde, Volkan Ersoy ve Ayşem Sunal Savaşkurt’un reji koltuğunda olduğu Carmina Burana’nın koreografisi ise Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş’e emanet. Carmina Burana-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 19 Şubat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM DON GIOVANNI İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası “Don Giovanni”yi sahneye taşıyor. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan “Don Giovanni”, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart’ın dehasıyla birleşiyor. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserin orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor.

Don Giovanni İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 20 Şubat 20.00 ve 22 Şubat 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda. SAVAŞ VE BARIŞ Lev Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı eseri 19. yüzyılın başındaki Napolyon Savaşlarını iki Rus ailesi, Rostov’lar ve Bolkonsky’ler üstünden anlatıyor. Zengin karakter çözümlemeleri, olağandışı bir dil, yaratıcı bir tarih senteziyle dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olan Savaş ve Barış; Mehmet Birkiye yönetiminde sahneleniyor. Oyunda; Ahmet Buğra Karakoyun, Asena Keskinci, Ata Şimşek, Başar Alemdar, Cüneyt Gürbüz, Çağla Buldak Akarsu, Çağrı Mengüç, Emre Işık, Ezgi Özbalı, Fatih Sevdi, İbrahim Aydın, İlker Bağlam, İlyas Akbulut, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan, Serhat Güzel, Sevcan Kuş, Sezen Düzakar Çetindaş, Su Özdemir, Tekin Ezgütekin, Tunç Efe, Umut İsfen, Zeynep Özan gibi isimler yer alıyor. Savaş ve Barış-Kocaeli Şehir Tiyatrosu; 21 Şubat 15.00 ve 20.00-22 Şubat 15.00 ve 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 21 Şubat’taki konserinde; özgün, ışıltılı yorumu ve eşsiz sonoritesiyle Signum Saxsaphone Quartet’i sahnede ağırlayarak müzikseverlere ilham dolu bir müzikal deneyim vadediyor. İtalyan şef Alfonso Scarano yönetimindeki orkestra, Quartet, A. Piazzola ve P.I. Tchaikovsky’nin unutulmaz eserlerine yepyeni bir ruh kazandıracak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 21 Şubat Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ-MERTOL DEMİRELLİ PİYANO RESTİALİ Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. Zengin müzik repertuvarı ve sıcak atmosferiyle bu konserler, Cumartesi sabahlarına keyif katıyor. 2000'li yılların harika çocuğu, günümüzün Uluslararası Piyanisti Mertol Demirelli, Barok, Klasik ve Romantik dönemin virtüözite gerektiren eserlerinden bir seçki ile İstanbul dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Mertol Demirelli Piyano Restiali; 22 Şubat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de. REKLAM ÇÖP CANAVARI İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan, Cengiz Özek’in yazıp yönettiği çocuk oyunu Çöp Canavarı eğlendirirken eğitiyor. Boğazın mavi sularında balık akını başlamasıyla, Hacivat dostu Karagöz’e balığa çıkmayı teklif eder. Tek derdi evinde bahar temizliği yapmak olan Karagöz, Hacivat’ı başından savarak temizliğe girişir. Karagöz’ün temizlikten anladığı: tüm çöplerini kapısının önündeki denize fırlatmaktır. Elbette bu davranışı denizde yaşayan canlıları mutsuz eder. Ama içlerinde biri hem mutsuz hem öfkelidir: Denizlerin temizlik görevlisi Çöpçü Balığı…

İnsanların düşüncesizce denize attığı çöpleri yemekten artık bir canavara dönüşen balık, kocaman öfkesiyle denizin üstüne çıkarak Karagöz’ün karşısına dikilir. Çöp Canavarı-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 23 Şubat saat 13.00’te Tiyatro Salonu Fuaye’de. REKLAM ÇARPIŞMA Müge Oskay’ın yazdığı oyunun yönetmen koltuğunda Kubilay Karslıoğlu oturuyor. Can Atak’ın muhteşem performansıyla, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Çarpışma; “Bir orkestradan beklenen uyumu ve hassasiyeti ne bozabilir?” sorusuna odaklanıyor. “Sıranın en arkasında oturan, konser boyu belki de tek bir vuruşu bekleyen bir orkestra üyesinin aklından neler geçer? Beklerken derinliğini kaybeder mi yahut ruhunu hangi sorular ele geçirir: Neden kompozitörler bazı enstrümanlara bu kadar çok “sus” yazarlar. Orkestra içinde bir besin zinciri varsa, en üstteki kimdir? ya da kim en altta?” Çarpışma-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 23 Şubat saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. ZEKAİ DEDE 200 YAŞINDA Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mehmet Güntekin yönetimindeki 23 Şubat AKM konserini, 200’üncü doğum yıldönümünde büyük bestekâr Zekâi Dede’nin hatırasına adamak üzere hazırladı. Konserin ilk bölümünde, Zekâi Dede’nin Şehnazbuselik takımının yanı sıra hocası Dede Efendi’ye, Tanburi Mustafa Çavuş’a, Denizoğlu Ali Bey’e ve Yusuf Paşa’ya ait eserler seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde Zekâi Dede’nin musiki birikimini aktardığı öğrencileri olan oğlu Hâfız Ahmed Irsoy, Şevki Bey ve Ahmed Rasim’in eserleri yer alıyor. Solist Aynur Ezgi Yüksel’in, Zekâi Dede’nin odağında olduğu müzik çevresine ait eserlerle sahne alacağı konserin saz solistleri, Cumhurbaşkanlığı Korosu’nun en genç nesline mensup olan İremnur Yaşar, Caner Can, Can Gülbal, Gökhan Filizman ve Gökhan Sığırtmaç ise Türk saz musikisinin iki seçkin eserlerini icra edecekler. Zekai Dede 200 Yaşında-Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 23 Şubat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM MUZAFFER SARISÖZEN ANMA KONSERİ TÜRKÜLERDEN BİR VATAN

Aramızdan ayrılışının 62. Yılında Muzaffer Sarısözen anılıyor. Yurttan Seslerin kurucusu, derleyici ve araştırmacı Muzaffer Sarısözen'in yurt sathında büyük mücadeleler sonucu derlemiş olduğu türkülerden oluşan, Türkülerden Bir Vatan adlı konserle seyircisiyle buluşacak. Devlet Halk Danslarının katkılarıyla gerçekleşen konserin koro şefliğini Uğur Kaya üstleniyor. Konserde; Çiğdem Elmas, Elif Avcı, Halil Altıngöz, Özenç Özdemir, Seher Çelik ve Sibel Beğde solist olarak yer alıyor. Muzaffer Sarısözen Anma Konseri Türkülerden Bir Vatan-İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu; 23 Şubat Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası-Pop Art’ın İkonu; 4 0cak- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda. REKLAM PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.