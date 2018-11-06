Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.



AA'nın haberine göre; Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, "Meslek kuruluşlarıyla ilgili özellikle Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tüm hekimleri temsil etmiyor. Hekim olarak konuşuyorum ve beni temsil etmediğini düşünüyorum. Düşüncelerimi söylüyorum" ifadesini kullandı.



Sağlık konusunda iddialı olduklarını, sağlıkta dönüşümün mantığının, özünün ticari olmadığını belirten Ağralı, "Başardığımız en önemli konu, Türkiye'de nitelikli sağlık ulaşımına kolaylığı sağlamaktır. AK Parti'nin yaptığı en büyük icraat budur." değerlendirmesini yaptı.









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