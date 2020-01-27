AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere, Aksaray'da bazı Çinli turistlerin koronavirüs şüphesiyle müşahede altında tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şüpheli olan hastalarımız oldu. Denizli'de, Nevşehir'de, İzmir'de, Konya'da şüpheli vakalarımız olmuştu. Bu vakalarımızda ağırlıklı H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Dolayısıyla Aksaray dışında diğer illerde şüpheli olarak görülen vakalarımızın hiç birisinin koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü onlardan çıkan sonuçlar daha çok H1N1 şeklinde oldu. Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik kafileyle beraber aralarında tur operatörü ve şoförü olmak üzere 12 kişilik ama bu kişilerden biri ateş, bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, bir hafta önce gelmesi arkadaşlarımızı şüphelendirdi."

Özellikle koronavirüs ile ilgili erken dönemde hasta grubuna nasıl davranılması, numunelerin nereye gönderileceği, gözlem ve karantina dahil olmak üzere kapsamlı bir rehber yayınlandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bu rehber çerçevesinde tüm Türkiye'de erken dönemde bazı hassasiyet göstererek yoğun numune gönderimi olduğunu da biliyoruz. Ama rehber çerçevesinde olduğu için tüm imkanlarımızın yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Aksaray'dan gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı. Vakanın şu an koronavirüs denme durumunun olmadığını ve özellikle daha çok Çin'den gelen, klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, sonrasında giderek genel durumunun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetersizliğinin geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söylemek istiyorum. Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve herhangi solunum sorunu olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

Koca, özellikle bu süreçte bakanlık olarak çok şeffaf bir şekilde tüm sonuçları paylaştıklarına dikkati çekerek, "Bir çok tevzirat yapılıyor. Bunlara inanılmaması, bizden bu anlamda net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının özellikle altını çiziyorum." dedi.

Bakan Koca, 1-2 gün içerisinde testin sonucu çıktığında gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklarını belirterek, "Toplam 12 kişi hasta değil. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

"ELAZIĞ VE MALATYA'DA TEDAVİSİ SÜREN 81 HASTA VAR"

Bakan Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından hastaneye yatırılan hastaların önemli bir bölümünün taburcu edildiğini ifade etti.

Şehir Hastanesinde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri süren hastaları ziyaret ettiğini aktaran Koca, şu anda Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere tedavisi süren 81 hastanın bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, 72 saatin doldurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle 8 sahra hastanesi kuruldu. Bunları yaparken de sağlıklı hayat merkezimizde psikolojik ve psikyatrik tedavilerini de sürdürüyoruz. Çadırların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlara erişim konusunda da elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

Enkaz altından 45 vatandaşın sağ kurtarıldığını anımsatan Koca, "Bu durum bizim için teselli kaynağı oldu. Bu konuda tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu noktada Elazığ ve Malatya'daki sağlık koşullarının ileri düzeyde olması da etkili bir rol oynadığını düşünüyorum. Tüm sorunlar çözülene kadar çabalarımıza devam edeceğiz. Tüm sorunlara hızla çözüm getirmeye, sağlık personelimizin bölgede seferber olduğunu dile getirmek istiyorum. Bu dönemde 2 bin 625 personelimiz hizmet etti, hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.