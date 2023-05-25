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Sağlık Bakanı Koca: Etkinliği kanıtlanmış her tedaviyi o tedaviye uygun her SMA hastamıza uygulamaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etkinliği kanıtlanmış her tedaviyi o tedaviye uygun her SMA hastamıza uygulamaya hazırız. Devletimiz buna muktedirdir" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Etkinliği kanıtlanmış her tedaviyi o tedaviye uygun her SMA hastamıza uygulamaya hazırız
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir Youtube kanalının programında, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kemal Bey, biz onu zaten yapıyoruz" başlığıyla yaptığı paylaşımında Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir Youtube kanalının programında SMA hastaları konusuna da değindi. Şüphesiz, SMA konusundaki her hassasiyet takdir edilesidir, ama vaadi, Bakanlığımızın çoktan hayata geçmiş, yerleşmiş bir uygulamasını hayata geçirme vaadiydi" değerlendirmesini yaptı.

Evlilik öncesi çiftlere SMA taraması programının 2021'de başladığını, tarama programları başlatılırken Sağlık Bakanlığının kapsamlı hazırlıklar yaptığını belirten Bakan Koca, şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, SMA konusundaki bu gelişmeleri izlemediği veya bile bile böyle beyanlarda bulunduğu düşünebilir. Yoksa halihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin? Bütçe görüşmeleri sırasında, 24 Kasım 2022 tarihinde yaptığım konuşmada, gelinen noktayı gösteren güncel bilgileri TBMM'de sunmuş, tüm sunumu içeren basılı dokümanı da Meclis'te bulunan vekillerimizle paylaşmıştım. Bu dokümanın 220 ila 223 arasındaki sayfaları şimdi tekrar üstünde durulan konulara ayrılmıştı. Partisinin milletvekilleri oradaydı. Konudan habersiz olması hiç mümkün mü?"

"HİÇBİR EVLADIMIZ TEDAVİSİZ BIRAKILMAMAKTADIR"

Sağlık Bakanı Koca, 2021 yıl sonundan itibaren 600 bin çiftin evlilik öncesi SMA taramasının, mayıs 2022'den bu yana yaklaşık 1,5 milyon yeni doğan bebeğin SMA taramasının tamamlandığını bildirdi.

SMA tedavisinde kullanılan ilacın, tedavi rehberinde ve geri ödeme kapsamında olduğunu aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti: "SMA hastası hiçbir evladımız tedavisiz bırakılmamaktadır. Taramalar neticesinde hastalığına erken dönemde tanı konan asemptomatik, yani belirtisiz hastalar için uluslararası kabul görmüş tıbbi kriterlere göre Gen Terapisi tedavi yönteminin uygulanabileceği SMA Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve uygulamanın geri ödemeye alınması için Bakanlığımızın 'uygun' görüşü Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir. Çok yakında geri ödemeye alınması planlanmaktadır. Semptomatik yani belirtisi olan hastalar içinse Gen Terapisinin etkili olmadığı uluslararası bilim camiasınca kabul görmüş bir gerçektir.

Özetin özeti açıklamadan da anlaşılacağı gibi, SMA hastası çocuklarımız için tedavi yöntemi seçiminde ekonomik şartlar kesinlikle değerlendirme kriteri değildir. Şuna herkes inanmalı, devletimiz sonuç verdiği kanıtlı bir tedaviyi SMA hastası evlatlarından esirgemez."

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sağlık hizmetlerine verdiği önemin, sağlığa ayrılan kaynağın büyüklüğü ve kuşatıcılığının ortada olduğunu belirtti.

Bilim ne söylüyorsa ona bakılması gerektiğine işaret eden Koca, "Yakınları ıstıraplı SMA hastalarının durumuna yanlış bilgilerle yaklaşan, doğruyu öğrendiği halde söylemini sürdürürse yaptığı istismara döner. Etkinliği kanıtlanmış her tedaviyi o tedaviye uygun her SMA hastamıza uygulamaya hazırız. Devletimiz buna muktedirdir." ifadelerini kullandı.

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