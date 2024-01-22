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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan videolu "Heimlich manevrası" paylaşımı

        Sağlık Bakanı Koca'dan videolu "Heimlich manevrası" paylaşımı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:56
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        Bakan Koca: Uygulaması isminden kolay
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

        Bakan Koca paylaşımında, "Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın" ifadelerini kullandı.

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