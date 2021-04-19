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Vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan, bu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor."

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021