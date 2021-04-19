ABN AMRO, "kara para" soruşturmasında 480 milyon avro cezayı kabul etti

HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

DÜN 55 BİN 802 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 101 yeni hastayla birlikte toplam 55 bin 802 vakanın tespit edildiğini ve 43 bin 856 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 10-16 NİSAN 2021

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!