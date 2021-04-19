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HaberlerSağlıkSon dakika haberleri vaka sayısı tablosu! 19 Nisan korona vaka sayısı açıklandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 55 bin 149

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi, 341 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri vaka sayısı tablosu! 19 Nisan korona vaka sayısı açıklandı
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

DÜN 55 BİN 802 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 101 yeni hastayla birlikte toplam 55 bin 802 vakanın tespit edildiğini ve 43 bin 856 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 10-16 NİSAN 2021

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