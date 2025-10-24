Habertürk
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Aile hekimliğinde bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Aile hekimliğinde bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırdıklarını belirterek, "Bundan sonra aile hekimliğinde bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:10 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:15
        Aile hekimliklerinde yeni dönem
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırdıklarını belirterek, "Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de hepsini değil ama belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekimliğinde bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak" dedi.

        Memişoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde Bakanlığın yeni uygulaması kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak dönüştürülen Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, hastalarla konuştu, doktor ve yöneticilerle görüştü.

        Aile Sağlığı Merkezlerinin en önemli sağlık birimleri olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, aile sağlığını ve birinci basamak temel sağlığı öncelediklerini ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarını desteklemeye çalıştıklarını dile getirdi.

        "AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN BELLİ STANDARTLARDA FİZİKİ YAPILARI VE LOGOSU OLACAK"

        Yeni kılavuzu anlatan Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti: "Aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırıyoruz, fiziki yapıları düzeltiyoruz. Bundan sonra aile sağlığı merkezlerinin belli standartlarda fiziki yapıları ve logosu olacak. Bundan sonra bu aile sağlığı burada örnek olan aile sağlığı merkezinin logosuyla kurumsal kimliğiyle inşallah en kısa zamanda bütün aile sağlığı merkezlerimizi bu şekilde fiziki standartlara kavuşturacağız. Hem fiziki ortamlarıyla hem yaptıkları işlemlerle aile hekimliklerimiz örnek olacak. Bütün toplumumuzun da aile hekimlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü aile hekimlerinin öncelikli olarak kendilerinin sağlığıyla ilgili bilgisi olduğunu ve gerekli gördüğü zaman hastaneye de randevu alabilecek bir sistem oluşturduğumuz için aile hekimlerine gitmesini özellikle toplumumuzdan bekliyoruz."

        Memişoğlu, vatandaşın sadece hastalandıklarında değil, normalde de bedenleriyle ilgili danışacakları, bilgi alacakları hekimlerin, sağlık çalışanlarının, aile sağlığı merkezlerinde olduğunu söyledi.

        Toplumun sağlığını korumasını isteyen Memişoğlu, "Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de hepsini değil ama belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekimliğinde bir kısım arkadaşımız, bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak" dedi.

        AİLE HEKİMLİKLERİNDE SİGARA BIRAKMAK İSTEYENLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

        Memişoğlu, tütünle, sigara kullanımıyla madde bağımlılığıyla ve kötü alışkanlıklarla bağımlılıklarla "mücadele" prensibinde hareket ettiklerini ve bu konuda da aile hekimliklerinde artık sigara bırakma birimleri oluşturacaklarına dikkati çekti.

        Aile hekimliklerinde de sigarayla ilgili hem danışmanlık hem de yeteri kadar ilacını veya kendisinin sigara bırakma niyeti olanlara destek vereceklerini bildiren Memişoğlu, herkesin bu konuda çaba harcaması, kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirtti.

        Sadece sağlık birimleriyle değil, artık mobil sağlık üniteleriyle sigara bırakma polikliniklerini meydanlara, çarşılara, vatandaşların olduğu yere taşıdıklarını dile getiren Memişoğlu, vatandaşların buradan danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade etti.

        Sigara bırakma polikliniklerini bir yılda iki katına çıkardıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Sadece sigara bırakma poliklinikleri değil, meydanlara iniyoruz. Toplumumuzdan hep beraber sağlıklarını korumayı bekliyoruz. Sigarayı lütfen bırakın, bunu ertelemeyin. Aile hekimliklerine gidin, bedeninizi koruyun. Sağlıklı bir toplum olmamız lazım. Sağlıklı yaşamamız lazım. Onun için biz 'Sağlık Bakanlığı'yız, hastalık bakanlığı değil' diyoruz."

        Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak öncelikle toplumun sağlıklı kalması için çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

