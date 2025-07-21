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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA 2025: Sağlık Bakanlığı'na 18 bin atama ne zaman yapılacak, kadro ve görev dağılımı belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi

        Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin sağlık personeli alım sürecinin ilk etabı Mayıs ayında tamamlanarak 19 bin kişi göreve başladı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise ikinci etap atamalar merakla bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ikinci etap alımların tarihine dair açıklama yaparak sürecin ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Peki, 18 bin personelin ikinci etap ataması ne zaman gerçekleşecek? İşte, sürece dair en son gelişmeler ve ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:02
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        Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alım süreciyle ilgili ikinci etap atama gelişmeleri merakla takip ediliyor. İlk aşamada 15 bin 342 sözleşmeli ve 3 bin 658 sürekli işçi kadrosu doldurularak toplamda 19 bin personelin ataması tamamlandı. Geriye kalan 18 bin kadro için ise kamuoyunun gözü Bakanlıktan gelecek açıklamaya döndü. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ataması ne zaman? İşte, detaylar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

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        Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

        Biyolog: 10

        Büro Personeli: 215

        Çocuk Gelişimcisi: 75

        Destek Personeli: 15

        Dil ve Konuşma Terapisti: 44

        Diyetisyen: 74

        Ebe: 1.280

        Fizyoterapist: 121

        Gerontolog: 6

        Hemşire: 7.597

        İş ve Uğraşı Terapisti: 27

        Odyolog: 17

        Perfüzyonist: 25

        Psikolog: 30

        Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

        Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

        Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

        Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

        Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

        Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

        Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

        Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

        Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

        Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

        Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

        Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

        Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

        Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

        Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

        Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

        Sosyal Çalışmacı: 67

        Tekniker: 235

        Teknisyen: 273

        Sürekli işçi: 3.658

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