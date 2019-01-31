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Sağlık Bakanlığı'nda çalışıp ancak eşiyle farklı yerlerde görev yapan memurların beklediği eş durumu atama duyurusu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyurularda kura takvimi ve boş kontenjan bilgilerine de yer verildi. İşte 2019 Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvurularına dair detaylar
SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN? KURA TAKVİMİ
Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuruları 4 Şubat Pazartesi günü alınmaya başlanacak. Başvurular 11 Şubat 2019 saat 18.00'e kadar alınacak.
SIRA NO
TARİH
AÇIKLAMA
1
04 Şubat 2019 Pazartesi- 11 Şubat 2019 Pazartesi Saat 18:00 a kadar
PBS üzerinden eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının yapılması
2
14 Şubat 2019 Perşembe Saat 18:00'e kadar
Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati
3
22 Şubat 2019 Cuma
Başvuru sonuçlarının www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi
4
22 Şubat 2019 Cuma- 25 Şubat 2019 Pazartesi Saat 18:00'e kadar
İnceleme sonrası başvurusu ret
olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması
5
01 Mart 2019 Cuma
İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
6
04 MART 2019 PAZARTESİ KURA TARİHİ
(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)
Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli eş durumu tayin duyurusu için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli eş durumu tayin duyurusu için tıklayınız
4/C’den 4/B’ye geçen personeller için eş durumu tayin duyurusu için tıklayınız
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