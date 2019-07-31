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Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı başvuru kılavuzu! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı başvuru kılavuzu yayınlanmasının ardından yüzbinlerce vatandaş mülakatsız olarak alınacak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için harekete geçti. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar KPSS puanlarıyla mülakatsız başvuruda bulunabilecek. 12 bin sözleşmeli personelin alınacağı Sağlık Bakanlığı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS PERSONEL ALIMI 2019

ÖSYM'nin yaptığı duyuruda Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuruların 7 - 21 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar şöyle:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKATSIZ OLACAK MI?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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