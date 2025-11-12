Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve isim listesi nasıl sorgulanır?

        Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

        Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura çekimi tamamlandı. Bugün Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılacak alım için asil ve yedek adaylar belirlendi. Bu noktada Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu asil ve yedek isim listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Giriş: 12.11.2025 - 22:42 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:42
        Sağlık Bakanlığı bünyesine 2.764 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alımların doğrudan noter kurasıyla yapılacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak bugün gerçekleştirildi. Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her oturumda, birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar belirlendi. Çekiliş tamamlanır tamamlanmaz Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, asil/yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı!

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

        Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

        Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılan kura çekimi, canlı olarak yayınlandı.

        Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlendi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KAYDI NEREDEN İZLENİR?

        Başvuru sahipleri, kura çekilişini Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebildi.

        Kuraya ayrıca katılımcı alınmadı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, kura sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        1948 temizlik görevlisi,

        572 silahsız güvenlik görevlisi,

        244 klinik destek elemanı

