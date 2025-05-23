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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama

        Türkiye tatilinde hayatını kaybeden ve kalbinin aileye sorulmadan çıkarıldığı iddia edilen İngiliz vatandaşı Beth Martin ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Martin'in hastanedeki tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve herhangi bir organının çıkarılmasının söz konusu olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:59
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        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlerde, "Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Martin'in kalbinin, İngiltere'deki otopside yerinde bulunamadığı" iddiası hatırlatıldı.

        "ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE KALBİ DURDU"

        Martin'in, eşiyle İngiltere'den İstanbul'a geldiği sırada uçakta rahatsızlandığı, mide bulantısı ve kusma şikayetinin olduğu ve ailesiyle yerleştiği otelde durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "'Crohn' adıyla bilinen ince bağırsak hastalığı bulunduğu öğrenilen, karaciğer fonksiyon testleri yüksek sonuçlanan ve tansiyonu düşük seyreden hastaya 'Toksik Hepatit ve Septik Şok' tanıları konulmuştur. Tetkik ve ilk müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, 'çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması' nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Martin'in eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulguların da eşliğinde hasta, hastane kayıtlarına 'adli vaka' olarak geçmiştir.

        "HERHANGİ BİR ORGANIN ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Adli vaka prosedürü ve eşinin de bu yöndeki talebi doğrultusunda hastanede, ön otopsi (kesi yapılmadan) gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla gerçekleşen ön otopsideki mevcut bulgularla, Martin’in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir. Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir. Savcılık ön otopsinin ardından Martin’in Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir."

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