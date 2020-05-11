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Sağlık Bakanlığı'ndan uzaktan gebe eğitimi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanelere gidemeyen gebeler için "Uzaktan Gebe Okulu" programı başlattı

Sağlık Bakanlığı
AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı hastaneler bünyesinde bulunan gebe okulları, gebe adayı ve yakınlarına doğum öncesi, doğuma hazırlık, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Gebelerin yüzde 98 oranında memnun olduğu bu eğitimlere katılamayanlar için başlatılan uzaktan eğitim programı, tüm gebelerin eğitimden yararlanmasını sağlayarak normal doğum oranını artırmayı amaçlıyor.

Mevcut gebe okullarında verilen eğitimi standart hale getirecek ve tüm gebelerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak uygulama için doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve ebeler kamera karşına geçti.

UYGULAMA İÇİN ÇEŞİTLİ BAŞLIKLARDA 27 VİDEO HAZIRLANDI

Gebelik Fizyolojisi, Gebelikte Beslenme, Gebelik Psikolojisi, Gebelikte Diyabet Sorunları gibi başlıklarda 27 video hazırlandı. Ayrıca işitme engelli gebeler için de çekimler işaret diliyle anlatıldı.

Eğitim videolarını takip etmek isteyen gebeler, bu videolara "https://khgm.saglik.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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