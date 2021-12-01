30 bin yeni sağlıkçının istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



SAĞLIK PERSONELİ 30 BİN PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN OLACAK?

Bakan Fahrettin Koca: Ayrıca 700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız.

Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.

Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak."