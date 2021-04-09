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"Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılanmalı"

Aile hekimleri, "Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılanmalı" çağrısında bulundu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, "Vaka sayısının bu denli arttığı, sağlık çalışanlarının adeta bir savaş ortamındaymışçasına çalıştıkları bu dönemde içleri ve kafaları rahat olmalı. Bir de eşlerimizin, çocuklarımızın korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Bu konunun dikkate alınmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu

"Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılanmalı"
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HABERTURK.COM

Aile hekimleri, sağlık çalışanlarının ailelerinin de aşılanması gerektiği çağrısında bulundu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, "Vaka sayısının bu denli arttığı, sağlık çalışanlarının adeta bir savaş ortamındaymışçasına çalıştıkları bu dönemde içleri ve kafaları rahat olmalı. Bu durum aklı sürekli ailesinde olan sağlık çalışanlarının morallerini iyice düşürmektedir. Ailelerinin Covid’e karşı korumalı olduğunu bilmek en doğal haklarıdır. Hali hazırda iki günde bir meslek arkadaşlarımızı toprağa veriyoruz. Bir de eşlerimizin, çocuklarımızın korkusu ile yaşamak istemiyoruz. Bu konunun dikkate alınmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

"KORKU İÇERİSİNDEYİZ"

Aile Hekimi Senem Aslan, “Biz sağlık neferiyiz. Savaşta barışta, salgında sürgünde en ön cephede savaşmalıyız. Öyle bir meslek seçmişiz ki dur durak yok, insan hayatını kurtarmak birincil vazifemiz; ama bu mesleğin mensupları eve gitmeye, çocuklarını sarılıp öpmeye, eşlerinin eline değmeye korkuyor artık. Ailemizin bir ferdine bizden hastalık geçecek, hafif atlatamayacak, onlara bakıp ilgilenemeyeceğiz diye korku içerisindeyiz" dedi.

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