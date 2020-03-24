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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılması için 4,5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını kaydetti.

Yeni 32 bin personelin alımını da onayladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.