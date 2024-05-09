Sağlık-Sen'den MHRS için kademeli sevk zinciri önerisi

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığının MHRS ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin sendikanın hazırladığı raporu paylaştı.

MHRS'nin daha işlevsel hale gelmesi için raporda üzerinde durulan konuları aktaran Benli, "MHRS'nin daha işlevsel hale gelebilmesi için kademeli sevk zincirine geçilmeli. İlk etapta MHRS'nin yüzde 20'si aile hekimlerine tahsis edilmeli" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ UYGULAMADA SEVK ZİNCİRİ VAZGEÇİLMEZ BİR DURUM"

Aile hekimliğinin dünyadaki uygulaması içerisinde sevk zincirinin vazgeçilmez bir durum olduğuna işaret eden Benli, "Sevk zincirinin kurgulanması, hastane başvurularını azaltacak, hastanelerde uzman hizmet kalitesini artıracak ve sağlık maliyetlerini düşürecektir" değerlendirmesini yaptı.