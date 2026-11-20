Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payının artırılması için çağrıda bulundu.

Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) fiziki koşullarından sağlık çalışanlarının özlük haklarına, yetersiz personel desteğinden sağlıkta şiddete kadar pek çok sorunun birinci basamak sağlık hizmetlerini etkilediğini belirten Kandemir, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin hem toplum sağlığı hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı. Dr. Kandemir, hastane yatırımlarının yanı sıra mahalle ölçeğinde hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

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Kandemir, aile hekimliği sisteminin sürdürülebilirliği için öncelikle sahadaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi: “ASM binalarının kamu tarafından doğrudan inşa edilmesi, donatılması ve güvenli çalışma koşullarına uygun hale getirilmesi gerekir. ASM'lerin temel işletme giderlerinin karşılanabilmesi için ekonomik koşullarla uyumlu, sürdürülebilir bir finansman modeline ihtiyaç var.”