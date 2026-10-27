Aile hekimleri, uzaktan sağlık hizmetinde hasta önceliği ve güvence istedi

1 Kasım'da başlaması planlanan uzaktan sağlık hizmeti uygulamasıyla ilgili aile hekimlerinden öneriler geldi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Dr. İlkay Eren, yeni sistemde triyaj, hukuki güvence ve altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Eren, günlük zorunlu randevu kotası yerine dezavantajlı hastaları önceliklendiren bir sistem kurulması, hekimlerin tıbbi kararlarının güvence altına alınması ve Sağlık Bakanlığı ile SGK mevzuatının uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzaktan sağlık hizmetlerinin özellikle yaşlı, yatağa bağımlı, hareket kısıtlılığı bulunan ve kronik hastalığı olan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırabileceğini belirten Dr. Eren, bunun için öncelikle doğru hasta grubunu belirleyen bir sistem kurulması gerektiğini söyledi. Eren, "Tüm kayıtlı nüfusa açık ve günlük zorunlu randevu kotasına dayalı bir model, hizmetin asıl hedef kitlesine ulaşmasını zorlaştırabilir" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER GEREKLİ

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de yeni uygulamanın sahadaki koşullar dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

"Yeni uygulamalar hayata geçirilirken sahadaki gerçekler, sağlık çalışanlarının mevcut iş yükü ve en önemlisi hasta güvenliği göz ardı edilmemeli. Aile hekimliğini güçlendirmek için öncelikle mevcut aksaklıkları gideren, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretilmeli."

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİNDE ÖNCELİK İHTİYAÇ SAHİBİ HASTALARIN OLMALI

Uzaktan sağlık hizmetinin doğru planlandığında önemli bir kolaylık sağlayabileceğini belirten Dr. İlkay Eren, dijital okuryazarlığı yüksek ve sisteme daha hızlı erişebilen kişilerin randevuları öncelikle alması halinde, sağlık hizmetine erişimde daha fazla desteğe ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli vatandaşların geri planda kalabileceğine dikkat çekti. Eren, uzaktan muayenenin öncelikle gerçek ihtiyaç sahiplerine yönelik tasarlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eren, sistemin Evde Sağlık Hizmetleri birimlerine kayıtlı, yatağa bağımlı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarını dikkate alan bir algoritmayla çalışmasını önerdi. Böylece uzaktan muayenenin, yüz yüze sağlık hizmetlerinin yerine geçen genel bir uygulama değil, ihtiyaç duyulan durumlarda erişimi kolaylaştıran tamamlayıcı bir hizmet olarak kullanılabileceğini ifade etti.