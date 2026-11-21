Antibiyotiklerin etkili olabilmesi için doğru enfeksiyonda ve uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Viral enfeksiyonlarda etkili olmayan bu ilaçların gereksiz ya da uygunsuz kullanımı, dirençli bakterilerin gelişmesini ve yayılmasını kolaylaştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2025 yılında yayımladığı Küresel Antibiyotik Direnci Sürveyans Raporu’na göre, dünya genelinde laboratuvar testleriyle doğrulanan yaygın bakteriyel enfeksiyonların yaklaşık altıda birinde antibiyotik tedavilerine direnç saptandı.

100’den fazla ülkenin verilerine dayanan rapor, 2018–2023 döneminde izlenen bakteri-antibiyotik eşleşmelerinin yüzde 40’ından fazlasında direnç oranlarının yükseldiğini ve yıllık ortalama artışın yüzde 5–15 arasında olduğunu ortaya koyuyor.

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“Bugün tedavi edebildiğimiz enfeksiyonları, gelecekte tedavi etmek zorlaşabilir”

Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası vesilesiyle değerlendirmede bulunan biyomedikal şirketi Türkiye Genel Müdürü Berna Ünses, “Antibiyotik direnci, bugün tedavi edebildiğimiz enfeksiyonların gelecekte çok daha zor tedavi edilmesi riskini beraberinde getiriyor. Bu nedenle antibiyotiklerin doğru kullanılması, hepimizin sağlığını ilgilendiren bir konu.

Bu mücadelede laboratuvarların ve laboratuvar testlerinin önemli bir rolü bulunuyor. Çünkü doğru test sonucu, hekimlerin doğru tanıyı koymasına ve en uygun tedaviyi seçmesine yardımcı olurken elde edilen veriler de dirençli bakterilerin yayılımının izlenmesinde kullanılıyor.

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Bakteriyel ve viral enfeksiyonların mümkün olduğunca erken ve doğru şekilde ayırt edilmesi, antibiyotiklerin daha akılcı kullanılmasına katkı sağlayabilir” dedi.